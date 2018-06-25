Arslan Bulut: İnce’nin arkasında cumhuriyetin kuruluş felsefesinde bütünleşmiş bir CHP olsaydı…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’nin, partisinin oylarını da geçerek öne çıkması, büyük başarıdır. CHP’nin parti olarak genel seçimlerde aynı başarıyı gösterememesinin sebebi aday listelerinde ve partinin verdiği genel mesajlarda aranmalıdır.

Bir defa genel başkanlık seçimlerinde Muharrem İnce’yi desteklemiş olan milletvekilleri tasfiye edilmiştir. CHP dışından gelen seçmen, Muharrem İnce’ye destek verirken CHP yerine, İYİ Parti’ye oy vermiştir.

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Aslında Muharrem İnce’nin arkasında, cumhuriyetin kuruluş felsefesinde bütünleşmiş bir CHP olsaydı, Muharrem İnce, birinci turda cumhurbaşkanı seçilir, CHP de AKP’nin yerine tek başına iktidara oynayabilirdi. Fakat CHP’nin her seçimde Atatürkçü Cumhuriyetçi kadrolarını tasfiye ederken, yerlerine bu konularda hiçbir hassasiyeti olmayan kişileri getirmiştir. Bu da CHP’nin tek başına iktidar adayı olmamasının en büyük sebebidir.

Arslan Bulut’un yazısı