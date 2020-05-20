Arslan Bulut: İmamoğlu ve Yavaş’ın aynı kitleye yardım ulaştırmasını önlemeye çalışıyorlar

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem Yörük, KONDA ile birlikte yürüttüğü anket araştırmasında, nüfusun yüzde 34’ünün son bir yıl içerisinde sosyal yardım aldığını söylüyor!

AKP’nin üzerine oturduğu oy tabanı bu işte… Bu sebeple, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aynı kitleye yardım ulaştırmasını, yatırımlara girişmesini önlemeye çalışıyorlar.

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İmamoğlu, son olarak “İstanbul’da bizim birimlerimizi arayarak bize ulaşan insan sayısı 1 milyonu aştı. Yani bu sayıda vatandaş, ‘İhtiyaç duyuyorum ve yardım talep ediyorum’ diye başvuruyorsa bu çok ciddi bir meseledir.” diyerek durumu özetledi…

Fakat bu iki belediye, ‘askıda fatura’ uygulamasıyla zenginin fakire yardım etmesini sağladı. İktidar işte bu konuda askıda kaldı, ne yapacağını bilemedi!

Arslan Bulut’un yazısı