Arslan Bulut: İmamoğlu ‘Rum kökenli’ iddialarını tamamen silecek bir yayın yapmalı

AKP zaten “Türk” kimliğinin yerine şimdilik “Türkiyelilik” kimliğini getirmeye çalışıyor. “Vatandaşlık söylemi”yle AKP’nin bu projesine hizmet etmiş olursunuz! Yani cevabınız şık olabilir ama seçimi kaybedersiniz!

Bu sebeple, Ekrem İmamoğlu, konuyu ciddiye almalı, “kimi Yunan İnternet siteleri”diye hayali bir kaynak gösterilerek ve sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan bir istihbarat yalanına dayalı olarak AKP’li bir belediye başkanı tarafından desteklenen “Rum kökenli” iddialarını tamamen silecek bir yayın yapmalıdır.

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Arslan Bulut’un yazısı