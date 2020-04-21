Arslan Bulut: İktidarın sinir sistemi bozulmuş

Sorunlar, beyinde algılanamıyorsa veya beyinin kısmi yetki verdiği organlar felç olmuşsa, ülke yönetiminde ‘abuk sabuk kararlar’ ortaya çıkmaya başlar. Meselâ beyinin verdiği iki günlük sokağa çıkma yasağı doğrudur ama zamanlama hatası, halkın ani tepki vereceğinin düşünülmemiş olması, bir bağlantı kopukluğunun sonucudur.

İktidarın elindeki belediyelere hiç ses çıkarmayıp, muhalefetin elindeki belediyelerin, yardım için hesap açtırmasının önlenmesi, ekmek veya gıda kolisi dağıtmasının engellenmesi, bununla da yetinilmeyip haklarında soruşturma açılması hatta ‘paralel devlet yapısı’ olarak suçlanması da sinir sisteminde ciddi bir bozukluğun işaretidir. İktidarın tat alma ve koku alma duyguları yanında, ‘insaf’ düşüncesini meydana getiren hücrelerinde de büyük tahribat olduğu anlaşılıyor. Twitter’da Levent Özveren, bu durumu ‘paralel ekmek yapılanması’ diye hicvetti…

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Arslan Bulut’un yazısı