Arslan Bulut: İktidara ders vermek

Seçimler için son düzlüğe girilirken, gündeme “ders vermek” kavramı girdi. “Beka” tartışması yeterli olmayınca, önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sevgili milletim bizi Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Aynı zamanda FETÖ denilen şarlatana bizi güldürmeyin. Elimizi aynanın karşısında zayıf bağlattırmayın. Bizi zayıfa düşürmeyin. Bu seçim ders verme seçimi değildir.” dedi.

Bu yaklaşımı Tayyip Erdoğan da beğenmiş olacak ki o da “Birileri AK Parti’ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.” ifadelerini kullandı.

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Seçimlerde AKP iktidarına ciddi bir ders verilmesi hatta kulağının çekilmesi gerektiği yolunda başta Meral Akşener olmak üzere, muhalefet liderlerinin kullandığı sözler var ama iktidara ders verme düşüncesi, AKP’ye oy veren seçmen arasında kendiliğinden gelişti.

Arslan Bulut’un yazısı