Arslan Bulut: İktidar, Soros ile alenen işbirliği yapmıştır! 

2008’de Tayyip Erdoğan, Soros destekli TESEV’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Can Paker’in evindeki davete katılmıştı.

TESEV, turuncu devrimler organizatörü Soros’un operasyon silâhı olan Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye şubesi ile ortak hareket etmekteydi. TESEV, faaliyetlerinde Soros’tan ve Amerikan psikolojik savaş aygıtı NED’in çekirdek kuruluşu IRI’den para yardımı almaktaydı.

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Açık Toplum Enstitüsü’nün kurduğu “Bağımsız Türkiye Komitesi”nin yani “yıkım ekibi”nin başkanı, Oslo’da Türkiye’yi PKK ile masaya oturtan eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari idi… 2014 yılında PKK elebaşısı Murat Karayılan, Ahtisaari’yi “üçüncü göz”, yani gözlemci olarak önermişti!

TESEV’in Açık Toplum Enstitüsü’nün finansmanı ile hazırlattığı Türkiye Güvenlik Almanağı’nda, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden itaat kültürünün kaldırılması, jandarmanın lağvedilmesi, sınırların korunması görevinin TSK, Jandarma ve polisin elinden alınması isteniyordu!

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Kitapta, Yeniçağ gazetesi ve yazarları da eleştiriliyordu!

Muhalefetin Soros ile ilişkisi varsa, Tayyip Bey bu bilgi ve belgeleri, hiç beklemeden açıklamalıdır. Millet, bunları da bilsin. Yalnız iktidar, Soros ile alenen işbirliği yapmıştır!

Arslan Bulut’un yazısı