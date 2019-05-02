Arslan Bulut: İktidar partisi, yargı içinde paralel yapı haline gelmişse…

Kumpasın etkileri halen devam ediyor. Sevr’de istendiği gibi askeri liseler kapatılmış, harp okullarının niteliği bozulmuştur. Kurmay olmak için FETÖ’cü olmak gerektiğinden, FETÖ’cü kurmaylar da sonradan tasfiye edildiğinden Türk ordusunda neredeyse kurmay subay kalmamıştır! Şimdi de paralı askerlikle “millî ordu” niteliği yok ediliyor!

Bu durumdan çıkış için ne yapılması gerektiğini ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan söyledi:

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“Yargı bağımsızlığı, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerindendir. Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, aynı zamanda her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir. Hâkim, hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez…”

İktidar partisi, yargı içinde paralel yapı haline gelmişse, demokrasiden, hukuk devletinden bahsedebilir miyiz?

Arslan Bulut’un yazısı