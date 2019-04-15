Arslan Bulut: İktidar milli devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor

Kısacası, Türkiye AKP/MHP ittifakı ile uçuruma doğru gidiyor. Millet ittifakının içinde de dış etkiler vardır. Fakat mevcut iktidar, fiili uygulamalarla milli kimlikle birlikte milli devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor! Bunu milliyetçilik veya ulusalcılık adına savunmak nasıl mümkün olabilir?
SON HABERLER
İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı
İktisatçı yazar Mustafa Sönmez bu sabah sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından Sönmez’in serbest bırakıldığını duyurdu.
Erdoğan’dan partisine: YSK ne karar verirse kabul edeceğiz, her olasılığa hazır olun
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına itiraz ettikleri İstanbul seçimleri için “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.
Yer ‘tarım ülkesi’ Türkiye, müjde soğan: Haftaya taze mahsul geliyor, fiyat düşecek
Kış aylarında soğanın yok sattığı ve fiyatı el yakan Türkiye’ye halcilerden müjde geldi: Yeni mahsul soğanlar haftaya piyasaya çıkacak, fiyat düşebilir.
Radyo tamircisi Bayram usta emekli olup, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi
Bursa’da 29 yıl radyo tamirciliği yaptıktan sonra dükkanını kapatıp emekliye ayrılan Bayram Akıncı (64), mesleği süresince topladığı eski radyo, plak çalar, televizyon gibi cihazlarla eski eşyaları misafirleri için sergileme karar alarak, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi.
Eski AKP’li vekil: Demokratik olgunluk gelirken değil giderken belli olur
26’ncı dönem AKP milletvekili ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ‘suça karışanlar için makamın ve mekileri korumanın bir korunma biçimi olduğunu’ söyledi ve “Demokratik olgunluk gelirken değil, giderken belli olur” dedi.