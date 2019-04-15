Arslan Bulut: İktidar milli devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına itiraz ettikleri İstanbul seçimleri için “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.