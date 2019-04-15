Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: İktidar milli devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor

Kısacası, Türkiye AKP/MHP ittifakı ile uçuruma doğru gidiyor. Millet ittifakının içinde de dış etkiler vardır. Fakat mevcut iktidar, fiili uygulamalarla milli kimlikle birlikte milli devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor! Bunu milliyetçilik veya ulusalcılık adına savunmak nasıl mümkün olabilir?

Arslan Bulut’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez bu sabah sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından Sönmez’in serbest bırakıldığını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...