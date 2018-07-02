Arslan Bulut: İhalelerin yüzde 10-40 arası komisyonla verildiğini de herkes biliyor

Kuşuna böceğine sahip çıkan bir toplum olmak bir yana insana saygıyı unutan bir düzene geçtiğimiz de kesin. Bunun sebebi ideolojik saplantılardır. Bugün kendi ideolojilerini İslâm zanneden, kendilerinden başka kimseye hayat hakkı tanımayan, ehliyeti, liyakati tanımayan, adaleti ayaklarının altına alan bir siyasi düzen içinde yaşıyorsak sebebi ideolojik körlüktür.

Liderini peygamberleştiren, siyasi duruşlarını iman haline getiren, katılmayanları da “düşman” gibi gören ve ona göre davranan insanlardan uygar davranış bekleyemezsiniz.

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Kaçırılan çocuklara sahip çıkarlar, bir kuşa veya kediye, köpeğe de ilgi gösterebilirler. Fakat kendi siyasi tercihlerine karşı çıkan insanlara her türlü hakareti ederler, ellerinden gelse onlara yaşama hakkı da tanımazlar.

Diğer taraftan, halktan alınan vergileri, dışarıdan alınan borçları, özelleştirmeden elde elden gelirleri ise nereye harcadıkları belli değildir. Bazıları “bunca köprü, geçit, tünel yapıldı ya” diye itiraz edebilir. Yollar hariç bunların tamamının parası, “yap işlet devret” modelinden dolayı halktan alınıyor!

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İhalelerin yüzde 10-40 arası komisyonla verildiğini de herkes biliyor. Bu komisyonların toplamı kaç milyar dolar eder bir tahmin edin!

Arslan Bulut’un yazısı