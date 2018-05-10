Arslan Bulut: İhalelerden yüzde 10-40 arasında komisyon alındığını bilmeyen var mı?

Türkiye’deki siyasi kurumların da haddinden fazla kirletildiği ortadadır. Kaldı ki siyasi kurumlar bir tarafa, devletin temelini oluşturan yargı, ordu, emniyet ve üniversitelerin 15 Temmuz’a kadar ne durumda olduğunu artık herkes biliyor!

FETÖ temizliği yeterli midir? Yolsuzluklar ne olacak? Kaldı ki, FETÖ’nün önde gelenlerine de yol verildi!

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AKP iktidarı boyunca yapılan ihalelerin bedellerini alt alta yazın. Toplayın! Komisyon alınmayan tek bir ihale var mıdır? Yüzde 10-40 arasında komisyon alındığını bilmeyen var mı? Ortalaması yüzde 25 eder. Peki “15 yıllık komisyonlar toplamı” ne kadardır? Nerede bu paralar?

Türkiye siyaseti, seçmen tarafından temizlenmelidir!

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Arslan Bulut’un yazısı