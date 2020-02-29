Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: İdlib operasyonunu Hatay valisi mi yönetti?

Türk birliğine yönelik hava saldırısından itibaren, Twitter, Facebook ve Youtube’un engellenmesi, iyi bir algı oluşturmadı. İlk açıklamaların Hatay valisi tarafından yapılması da çok üzücü… İdlib operasyonunu Hatay valisi mi yönetti?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için akılla yönetilmesi gerekir. Türkiye’de bir devlet aklı var ama, Amerikan aklının etkisine girmiş bulunuyor. Buna bir de ideolojik aklı ekleyin…

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Yanlış emirleri uygulamaktansa istifa etmek Türkiye’yi daha büyük badirelere sürüklemekten koruyabilirdi. Meselâ Necip Torumtay olsa hava üstünlüğü sağlamadan kara harekâtı yapar mıydı?

Şimdi sorgulamamız gereken şudur: Türkiye göz göre göre neden tuzağa düşürüldü?

Arslan Bulut’un yazısı

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SON HABERLER

FAZ: Putin’in iki amacı var, Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinde, Türk askerlerine yönelik saldırı sonrasında İdlib’deki durumu değerlendirdiği bir yazı kaleme alan Rainer Hermann, ‘Türkiye’nin İdlib’deki savaşın sonucu olarak NATO’nun yararlarını yeniden keşfettiğini’ savundu. Hermann, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, iki amacı olduğunu öne sürdü: Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak.

‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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