Arslan Bulut: İdlib operasyonunu Hatay valisi mi yönetti?

Türk birliğine yönelik hava saldırısından itibaren, Twitter, Facebook ve Youtube’un engellenmesi, iyi bir algı oluşturmadı. İlk açıklamaların Hatay valisi tarafından yapılması da çok üzücü… İdlib operasyonunu Hatay valisi mi yönetti?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için akılla yönetilmesi gerekir. Türkiye’de bir devlet aklı var ama, Amerikan aklının etkisine girmiş bulunuyor. Buna bir de ideolojik aklı ekleyin…

Reklam

Yanlış emirleri uygulamaktansa istifa etmek Türkiye’yi daha büyük badirelere sürüklemekten koruyabilirdi. Meselâ Necip Torumtay olsa hava üstünlüğü sağlamadan kara harekâtı yapar mıydı?

Şimdi sorgulamamız gereken şudur: Türkiye göz göre göre neden tuzağa düşürüldü?

Arslan Bulut’un yazısı