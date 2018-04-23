Arslan Bulut: Herkesin kendi adayını göstermesi görüşünün geçerliliği kalmamıştır

Süleyman Demirel’in, yaşarken her vesileyle hatırlattığı gibi siyasette 24 saat çok uzun bir süredir… İktidar kanadı, İYİ Parti ve Meral Akşener’i engellemek için burada zikretmeyi doğru bulmadığım başka yollar da deneyecektir.Çünkü onlar için iktidarı elde tutmak, sadece rejim değişikliğini tamamlamak adına gerekli değildir; iktidarda kalmak, işlenen büyük suçların hesabını vermemek için de bir hayat-memat meselesidir. Bu yüzden iktidar kanadı, ilk turda işi bitirmek istiyor. Dolayısıyla, başlangıçta doğru tespit edilen; herkesin kendi adayını göstermesi, Erdoğan ile birlikte ilk ikiye giren adayın ikinci turda desteklenmesi görüşünün, medyaya el konulması, baskın seçim kararı ve 2 milyon 537 bin sahte seçmen karşısında geçerliliği kalmamıştır.

Arslan Bulut’un yazısı