Arslan Bulut: Hastayı müşteri kabul eden rant politikaları terk edilmeli

Aslında, devletin bütün ekonomik ve sosyal yapılanmayı gözden geçirmesi, kimsesizlerin kimsesi olması, bunun için de özellikle tarım ve hayvancılığı, halkın genel çıkarlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor.

Bugüne kadar uygulanan ve şehir hastaneleri gibi hastayı müşteri kabul eden rant politikaları tamamen terk edilmeli, yeniden milli ekonomi modeli uygulanmalıdır. Mevcut iktidarın, girdiği ilişkiler sebebiyle bunu yapabilmesi artık mümkün değildir. Bu sebeple değişim şarttır ama iktidar adaylarının, milli politika hedefleri ve buna uygun kadroları olmalı ki değişimin bir anlamı olsun!

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Arslan Bulut’un yazısı