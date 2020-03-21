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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Hastayı müşteri kabul eden rant politikaları terk edilmeli

Aslında, devletin bütün ekonomik ve sosyal yapılanmayı gözden geçirmesi, kimsesizlerin kimsesi olması, bunun için de özellikle tarım ve hayvancılığı, halkın genel çıkarlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor.

Bugüne kadar uygulanan ve şehir hastaneleri gibi hastayı müşteri kabul eden rant politikaları tamamen terk edilmeli, yeniden milli ekonomi modeli uygulanmalıdır. Mevcut iktidarın, girdiği ilişkiler sebebiyle bunu yapabilmesi artık mümkün değildir. Bu sebeple değişim şarttır ama iktidar adaylarının, milli politika hedefleri ve buna uygun kadroları olmalı ki değişimin bir anlamı olsun!

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Arslan Bulut’un yazısı

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Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…

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‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.

İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüsleri dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, ‘corona’ya karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

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