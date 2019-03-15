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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Haset, kin, nefret ve hınç ile yalan ile iftira ile iktidar korunabilir mi?

Adalet faciası bir tarafa, yok “camide içki içtiler”, yok “üzerime işediler”, yok “ezanı ıslıkladılar” diye yalan haberlere dayanarak, halkın diğer yarısının ‘anasını bellemeye’ çalışmak veya Ankara’da seçimi kazanacağı anlaşılınca, ‘bir avukatın dava dosyası’nı, aleyhine malzeme olarak kullanmak, dört kitabın hangisinde yazıyor?

Haset, kin, nefret ve hınç ile yalan ile iftira ile iktidar korunabilir mi?

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İç siyasette de hasedi, kin ve nefreti, öfkeyi, hıncı, yalanı ve iftirayı ortadan kaldırmak siyasi liderlerin görevi değil mi?

Arslan Bulut’un yazısı

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