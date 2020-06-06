Arslan Bulut: ‘Gönlüm’ kelimesi Erdoğan’ın yönetim anlayışının şifresi gibi

Erdoğan’ın bu sözleri, Türkiye’de önemli kararların nasıl alındığını göstermesi bakımından önemlidir. Hani, bilimsel makalelerde, yazının girişinde ‘anahtar kelimeler’ belirtilir ya Erdoğan’ın sözlerinde de anahtar kelime, ‘gönlüm’dür! Bu kelime, Erdoğan’ın yönetim anlayışının şifresi gibidir. Oysa bir ülke yönetiminde, ‘gönlüm razı oldu’ veya ‘olmadı’ gibi bir anlayışa yer yoktur. Zira demokratik devletlerde yönetim felsefesi, hukukun üstünlüğüdür. Gönlünüz, bazen doğru yolu gösterebilir ama esas olarak hukukun üstünlüğünü rehber kabul etmemişseniz sizi yanıltabilir de… Zira gönül, hukukla sınırlı değildir! Hukuk zaten, iktidarda olanların gönlünden geçenleri sınırlandırmak için vardır!

Arslan Bulut’un yazısı