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Arslan Bulut: FETÖ medyasının işlediği suçların aynısını işleyerek FETÖ ile mücadele edilmez


 

Daha birkaç yıl öncesine kadar, AKP ve FETÖ, muhalifleri Ergenekon çuvalına doldurmaya çalışıyordu. Şimdi FETÖ alt düzeyde tasfiye ediliyor ama cemaat medyasının başlattığı iftira atarak muhalifleri yıldırmaya çalışmak veya kurulan kumpasın yaygarasını yapmak virüsü, AKP medyasında devam ediyor. Korktukları herkese “FETÖ’cü” diyorlar!

FETÖ medyasının işlediği suçların aynısını işleyerek FETÖ ile mücadele edilmez.

FETÖ’cüler, millî güçlere kumpas kurdu da o kumpas kimin aleyhine döndü? Biraz ibret alın ve kumpas kurmaktan vazgeçin! Yoksa kurduğunuz tuzağa yakalanacaksınız!

Arslan Bulut’un yazısı

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