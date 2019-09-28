Arslan Bulut: Erdoğan’ın BM’de gösterdiği haritada, güvenli bölge de sarı, PYD bölgesi de

Etyen Mahçupyan 3 Temmuz 2014 tarihli yazısına, ‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar’ diye başlık atmıştı. Muhalefetin yolsuzluğu tarif etmek için kullanmaya başladığı ‘israf’ kavramını, bir kefesi ‘çalışmak’, diğeri de ‘çalmak’ eylemi olan bir terazide tartmak söz konusu olunca, bu yazısı, günümüzde daha anlamlı.