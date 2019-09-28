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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Erdoğan’ın BM’de gösterdiği haritada, güvenli bölge de sarı, PYD bölgesi de

Yeni Suriye Anayasası Komitesi’nde durum netleşiyor. ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, “Biz, PKK bağlantılı birçoğu YPG/PYD’li yerel güçlere destek vermek için Suriye’ye girdik. Anayasa Komitesi’nde, Suriye’nin kuzeydoğusundan temsilciler de yer alacak” dedi.

Bu bilgiler, “Türkiye, PYD’nin Anayasa masasına oturmasını kabul etti” demektir.

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Zaten, Erdoğan’ın BM’de gösterdiği haritada, güvenli bölge de sarı, güneyindeki PYD bölgesi de… Bunun anlamı, bölgedeki fiili durumu kabul etmek değil midir?

Arslan Bulut’un yazısı

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