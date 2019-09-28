Arslan Bulut: Erdoğan’ın BM’de gösterdiği haritada, güvenli bölge de sarı, PYD bölgesi de

Yeni Suriye Anayasası Komitesi’nde durum netleşiyor. ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, “Biz, PKK bağlantılı birçoğu YPG/PYD’li yerel güçlere destek vermek için Suriye’ye girdik. Anayasa Komitesi’nde, Suriye’nin kuzeydoğusundan temsilciler de yer alacak” dedi.
Bu bilgiler, “Türkiye, PYD’nin Anayasa masasına oturmasını kabul etti” demektir.
Zaten, Erdoğan’ın BM’de gösterdiği haritada, güvenli bölge de sarı, güneyindeki PYD bölgesi de… Bunun anlamı, bölgedeki fiili durumu kabul etmek değil midir?