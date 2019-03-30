Arslan Bulut: Erdoğan son düzlükte ’82 milyonun cumhurbaşkanıyız’ dedi ama artık çok geç

Yerel seçimlerde kullanılan iki farklı üslup üzerinde duruyorum. Biri Tayyip Erdoğan diğeri Ekrem İmamoğlu üslubu… Erdoğan son ana kadar ‘tehdit dili’ni kullandı, “Hapse attırırım”, “Seçimi kazansa bile görevden aldırırım” veya “Bedelini ağır ödeyecek” dedi… İmamoğlu ise kendi ifadesiyle ‘çözüm dili’ kullandı. Ne demek çözüm dili? Öncelikle bütün sorunların çözümü için vatandaşlar arasında ayırım yapmamak ve adil olmak gerekir. Millete korku salmak değil umut vermek gerekir. İmamoğlu, çözüm diliyle işte bu güveni veriyor.

Gerçi Erdoğan da son düzlükte “Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız” dedi ama artık çok geç… Üstelik ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!

Reklam

Arslan Bulut’un yazısı





