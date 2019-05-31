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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Erdoğan, ‘orduya kumpas’ davalarının kendi döneminde açıldığının unutulduğunu zannediyor

Erdoğan’ın Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Mehdi Eker gibi eski dostları, bu gidişatı durdurabilir mi? Mümkün değil tabii.

Bülent Arınç’ın, “Parlamenter sisteme geri dönelim” önerisi kurtarır mı peki?

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Erdoğan, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi ‘Türk ordusuna kumpas’ davalarının kendi döneminde açıldığının unutulduğunu zannediyor ve yargı reformundan bahsediyor.

Yıllardan beri ‘hukuk devleti’ diyoruz ama herkes görüyor ki Türkiye’de hukuk devleti de kalmadı.Erdoğan şimdi yargı reformuna hazırlanıyor. 17 yıl Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin hukuku çiğnendikten sonra AKP yerine yeni iktidar hazırlanırken mi?

Hukuk devletine herkesin ihtiyacı var elbette…

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Arslan Bulut’un yazısı

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