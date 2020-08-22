Arslan Bulut: ‘Eksen değişikliği’ne yol açacağını söylemek zor

Erdoğan’ın ekonomik krizden çıkış yolunu, yeni enerji kaynakları keşfetmek olarak gördüğü anlaşılıyor. Elbette, yeni enerji kaynaklarının bulunması, Türkiye ekonomisini rahatlatır. Fakat bu durumun, “eksen değişikliği”ne yol açacağını veya yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söylemek zordur. Buna rağmen, gerek Erdoğan’ın gerekse, Berat Albayrak‘ın, “milli enerji politikaları”ndan, “cari açık fazlası”ndan, “döviz rezervi fazlası”ndan ve dolayısıyla “tam bağımsızlık”tan söz etmeye başlamaları önemlidir.
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Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 48 saattir beklediği müjdeyi açıkladı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”
Denizli’de karantinada olması gereken kişi Muğla’da düğünde bulundu
Şahısa idari ceza uygulanacak, düğünde temas ettiği kişiler de karantinaya alınacak.
16 aile üyesinde virüs: Kardeşimin, ‘Ölmek istemiyorum’ dediğini unutamıyorum
İstanbul’da yaşayan bir ailenin 16 ferdi Covid-19’a yakalandı. Anne Sevim Yalçınkaya hastalığın ciddiyetini nefes alamayınca kavradıklarını, oğlu Fatih Mesut Yalçınkaya ise 6.5 yaşındaki kardeşinin, 11 yaşındaki ablasına, “Ölmek istemiyorum” dediğini unutamadığını söyledi. Tüm aile anlatılamayacak kadar zor günler geçirdiklerinin altını çizdi.
155 işçisinden 43’ünde ‘corona’ saptanan tekstil fabrikasında üretim durduruldu
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Güleda’nın babası karara isyan etti: Ceza mükafat gibi, mezarına gitmeye yüzüm yok
Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel, kızının öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesi kararını değerlendirdi: “Sanığa mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu.”