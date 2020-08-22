Arslan Bulut: ‘Eksen değişikliği’ne yol açacağını söylemek zor

Erdoğan’ın ekonomik krizden çıkış yolunu, yeni enerji kaynakları keşfetmek olarak gördüğü anlaşılıyor. Elbette, yeni enerji kaynaklarının bulunması, Türkiye ekonomisini rahatlatır. Fakat bu durumun, “eksen değişikliği”ne yol açacağını veya yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söylemek zordur. Buna rağmen, gerek Erdoğan’ın gerekse, Berat Albayrak‘ın, “milli enerji politikaları”ndan, “cari açık fazlası”ndan, “döviz rezervi fazlası”ndan ve dolayısıyla “tam bağımsızlık”tan söz etmeye başlamaları önemlidir.

Arslan Bulut’un yazısı