Arslan Bulut: Ekonomisi çökmüş bir ülkede iktidarda kalmak mümkün mü?

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Adaletin siyasi baskı altında olduğu bir ülkede, sermaye sahipleri ürkmez mi? Dolayısıyla, ekonomik yıkım seçim kaybettireceğinden, adaleti baskı altına alan siyasi iktidar, aslında kendi sonunu hazırlamış olmaz mı?

Seçim sonuçlarıyla oynasanız bile ekonomisi çökmüş bir ülkede iktidarda kalmak mümkün müdür?

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Oysa adaletin hâkim olduğu bir ülkede hâkimler emirlere göre değil, kanunlara ve hukukun genel ilkelerine bakarak görev yapar. Yürütme gücünün başındaki kişi, içeriği doğru olsa bile hâkimlere görev tanımı yapamaz!

Hâkim teminatı, adaletin tecellisi için şarttır.

Arslan Bulut’un yazısı