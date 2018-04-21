Arslan Bulut: Diyorlar ki seçim öncesinde Fethullah Gülen Türkiye’ye teslim edilebilir

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Deniliyor ki, “Nasıl Ecevit, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinden hemen sonra yapılan seçimden önde çıktıysa, şimdi de seçim öncesinde böyle bir sürpriz olabilir. Fethullah Gülen’in Türkiye’ye teslim edilmesi karşılığında, İzmir’de yargılanan papaz serbest bırakılabilir.”

“Peki bunun hukuki bir zemini var mı” diye sorulabilir. Hangi hukuk? Türkiye’de hukuk var mı?

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Üstelik bu konunun nasıl halledilebileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Eylül 2017’de söylemişti: “Defaatle kendilerine söyledik. Belge ise belge, bilgi ise bilgi… Ondan sonra kalkıp diyorlar ki işte ‘Filanca papazı bize verin…’ Bir papaz da sizde var, siz de onu bize verin biz de yapalım onun yargıda şeyini, biz de onu size verelim. Ya onu karıştırma! Ne demek. Sizde yargı var bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya’da bir kaşanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat, siz hemen verebilirsiniz…”

Arslan Bulut’un yazısı

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