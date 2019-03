Arslan Bulut: Demokrasi ile yönetilen tüm ülkeler millî birlik sorununu çözmüştür

Prof. Dr. Mustafa Özdemir, dünyada beka sorununun ölçütlerini araştırdı. İşte o araştırmanın sonuçları:

“Dünyadaki tüm ülkelerin ‘beka’ sorununun en önemli parametresi millî birliktir. Avrupa Birliği bu konuları araştırmak üzere bir örgüt kurmuştur. ‘European Research Center for Anti-Corruption and State Building’ adlı bu örgüt, her ülkenin bekasının temellerinden birisi olan ‘millî birlik’ kavramını altı alt başlıkta inceliyor.

Bu tablodan görüldüğü gibi millî birliğimizin durumu iyi sayılmaz. Demokrasi ile yönetilen tüm ülkeler millî birlik sorununu çözmüştür. Türkiye, 16 Nisan 2017 referandumu ile demokrasinin tümüne veda etmiştir. Daha önceki demokrasimiz de yarım yamalak bir rejim idi. Şimdiki yönetimde ise yukarıda belirtilen altı konuda ülkemizde en küçük olumlu bir uygulama yoktur. Bu altı konuyu bu hale getirenler kimler ise Türkiye’nin beka sorunu onlardır. Bunun bilimsel ifadesi budur. Siyasi atışmaların içi boş ve anlamsızdır.”

Arslan Bulut’un yazısı