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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Davanın savcılığını dönemin başbakanı üstlenmemiş miydi?

Davanın savcılığını dönemin başbakanı üstlenmemiş miydi? Davanın fiili savcıları bugün yargılanıyor. Haklarına açılan davanın iddianamesinde ‘sanıkların TSK’nın üst düzey subaylarının tasfiye edilerek yerlerine FETÖ/PDY üyesi subayların yerleştirilmesine, bu subayların da 15 Temmuz 2016’da anayasal düzen ve meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunmalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin caydırıcılığının zafiyete uğramasına neden oldukları tespit edilmiştir’ suçlaması yapılıyor.Durum böyleyken Ergenekon davasında yargılananların, Türkiye’ye yönelik böyle ciddi bir saldırıdan sadece FETÖ’yü sorumlu tutmaları ilginçtir.Elbette FETÖ de sorumlu ama onları kullananlar kimdi?

Bakınız bugün TSK’ya yönelik saldırı, orduların dağıtılmasına kadar gelmiştir. Bu sürecin temelleri Ergenekon davasının sürdüğü yıllarda atılmıştır.

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Arslan Bulut’un yazısı

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