Arslan Bulut: Darbeyi beklediler ama bu kadar büyük bir katılım olabileceğini düşünmüyorlardı!

AKP’nin Türkiye’ye nasıl bir gelecek hazırladığı, bugüne kadar yaptıklarından bellidir. Bir taraftan, Türklerin elinde hiçbir ekonomik değer kalmasın diye ‘varlık fonu’ adı altında ‘ipotek fonu’ kurarken, diğer taraftan daha vahim bir hazırlık yapıyorlar!

Bir darbe hazırlığı vardı, devletin de bundan haberi vardı. Ancak engellemek yerine yol verdiler ki hem gerekli tasfiyeler yapılabilsin hem de rejim değişikliği için gereken ortam sağlanabilsin.

“Bu kadar kesin bir hüküm nasıl verilebilir?” derseniz hükmü veren ben değilim, devlettir!

Darbeyi beklediler ama bu kadar büyük bir katılım olabileceğini düşünmüyorlardı!

Peki bu veriler dışında darbenin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını devletin bildiğine dair bir delil, resmi bir belge var mıdır?

Vardır. Hem da fazlasıyla!

Arslan Bulut’un yazısı