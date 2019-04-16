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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Cumhurbaşkanı Müslüman da olsa seçimleri savaş olarak gördükleri, savaşta da hile mübah sayıldığı için…

Hakkına razı olmamak, iktidarda kalmak için her yolu mübah görmek, Türkiye’yi “darülharp” olarak görmenin bir sonucudur. Bu inançla birlikte her türlü yolsuzluk veya usulsüzlük de mübah sayılıyor.

İslam hukuk tarihinde bulunan bu kavrama göre Müslüman olmayan hükümdarların egemen olduğu yerler darülharp sayılır. Türkiye’yi İslam egemenliğinde bir ülke olarak kabul etmiyorlar! “savaş ülkesi, küfür ülkesi” sayıyorlar.

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Cumhurbaşkanı Müslüman da olsa, seçimleri bir savaş olarak gördükleri için savaşta da her türlü hile mübah sayıldığı için, hile ile İstanbul’un yerel yönetimini elde tutmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu bu zihniyetle yetiştikleri için hakkı teslim etmek akıllarına bile gelmiyor! Böyle bir alışkanlıkları yok!

Arslan Bulut’un yazısı

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