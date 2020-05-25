Arslan Bulut: Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır

Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır; Anayasa da böyle diyor zaten… Cumhurbaşkanı sadece kendi partisine değil, ayırt etmeden bütün partilere aynı gözle bakmak durumundadır. Ayrıca, İzmir’de camiden müzik yayını yapılmasından dolayı bile CHP’yi eleştirmek çok yanlış olmuştur. Bunun bir kışkırtma girişimi olduğu bellidir.

Arslan Bulut’un yazısı