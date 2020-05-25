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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır

Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır; Anayasa da böyle diyor zaten… Cumhurbaşkanı sadece kendi partisine değil, ayırt etmeden bütün partilere aynı gözle bakmak durumundadır. Ayrıca, İzmir’de camiden müzik yayını yapılmasından dolayı bile CHP’yi eleştirmek çok yanlış olmuştur. Bunun bir kışkırtma girişimi olduğu bellidir.

Arslan Bulut’un yazısı

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Kalın: Turizm haziran ortasında başlayabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor” diyerek, turzim sektörünün de haziran ayı ortasında faaliyete geçebileceğini belirtti.

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