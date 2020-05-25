Arslan Bulut: Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır

Cumhurbaşkanı, 83 milyonun temsilcisi olmalıdır; Anayasa da böyle diyor zaten… Cumhurbaşkanı sadece kendi partisine değil, ayırt etmeden bütün partilere aynı gözle bakmak durumundadır. Ayrıca, İzmir’de camiden müzik yayını yapılmasından dolayı bile CHP’yi eleştirmek çok yanlış olmuştur. Bunun bir kışkırtma girişimi olduğu bellidir.
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Pakdemirli: Gıda üreten ve satanlara kural ihlali nedeniyle 4 milyon lira ceza kestik
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda üretim merkezlerine 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerine 45 bin 938, toplam 61 bin 736 denetim yaptıklarını, kuralları ihlal eden işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestiklerini açıkladı.
Kasapoğlu: Yurt dışından gelenlerin KYK yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 tebdirleri kapsamında yurtdışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
Kalın: Turizm haziran ortasında başlayabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor” diyerek, turzim sektörünün de haziran ayı ortasında faaliyete geçebileceğini belirtti.