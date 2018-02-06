Arslan Bulut: CHP’deki asıl zehirlenme, ideolojiktir

CHP’deki asıl zehirlenme, ideolojiktir. Atatürk’ün kurduğu parti ile bugünkü CHP farklı partilerdir. Zaten, kurultayın sonuç bildirgesi de bunun en açık delilidir.

Farklılık elbette olabilir ama bir parti yönünü kaybederse, artık kendi üyelerine bile ümit veremez. Böyle olunca da iktidar alternatifi olamaz. İstenen de bu olsa gerek!

Reklam

Zaten delege yapılanmasının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilindiğinden partide Türkiye için umut olacak bir değişim beklenmiyordu.

Bildirge, her ne kadar “CHP, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız, laik, demokrat ve çağdaş Türkiye’nin kurucu Partisidir” diye başlıyorsa da bu çizgiyi temsil edenlerin parti yönetimindeki oranı, kimseye güven vermiyor!

Arslan Bulut’un yazısı