Arslan Bulut: CHP’de ecdat düşmanlığı yok ama AKP’de Atatürk düşmanlığı aleni

Tayyip Erdoğan, “Öyle ki ders kitaplarında adı ‘Kızıl Sultan’ olarak dahi geçirilebilmiştir” diyor ya bu doğru değil. Ders kitaplarında Avrupa’nın Abdülhamid’e ‘kızıl sultan’ dediği yazardı. İkisi aynı şey değil.

Erdoğan, “Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923’ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi, köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. İçinde ana muhalefet partisinin başındaki zatın da olduğu bir çevre, cumhuriyete bağlılık kriteri olarak halen ecdat düşmanlığını esas alıyor” diyor. Bunlar da doğru değil. CHP çevreleri, ecdat düşmanlığı yapmıyor ama AKP çevrelerinde Atatürk düşmanlığı aleni… Türk Milleti’ni kendi millî köklerinden koparan milliyet anlayışını da AKP savunuyor.

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Arslan Bulut’un yazısı