Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: CHP, açılım sürecindeki kaybetmiş AKP’nin söylemlerini kullanıyor

 

CHP’nin seçim bildirgesi de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oylarını azaltmak için hazırlanmış gibi! AKP 7 Haziran seçimlerinde iktidarı niçin kaybetmişti? Açılım politikaları yüzünden değil mi? Sonra durumu gördüler ve terörle mücadele başlattılar. Bahçeli’nin erken seçim ısrarı sayesinde de 1 Kasım seçimlerini aldılar.

Şimdi CHP, açılım sürecindeki kaybetmiş AKP’nin söylemlerini kullanıyor… Dersim harekâtı için komisyon kuracaklarmış, koruculuğu kaldıracaklarmış, eşit vatandaşlık getireceklermiş!

Reklam

Bu şekilde HDP’lilerden oy alamazsınız ama millî sol oyları kaybedersiniz. Sonuçta Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının devamı için çalışmış olursunuz!

Arslan Bulut’un yazısı 


SON HABERLER

Eski AKP’li Can anlattı: CHP koalisyon için ‘1921 Anayasası’nı esas alalım’ dedi

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü ve eski AKP yönetecisi Osman Can 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında yürüttükleri koalisyon görüşmeleri sırasında sonuca CHP’nin “1921 Anayasası’nı esas alalım” demesiyle çok yaklaşıldığını söyledi. Bu teklif üzerine dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu bile “Bu kadarını beklemiyordum” demiş ve koalisyonun yapılabileceğini dile getirmiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...