Arslan Bulut: CHP, açılım sürecindeki kaybetmiş AKP’nin söylemlerini kullanıyor

CHP’nin seçim bildirgesi de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oylarını azaltmak için hazırlanmış gibi! AKP 7 Haziran seçimlerinde iktidarı niçin kaybetmişti? Açılım politikaları yüzünden değil mi? Sonra durumu gördüler ve terörle mücadele başlattılar. Bahçeli’nin erken seçim ısrarı sayesinde de 1 Kasım seçimlerini aldılar.

Şimdi CHP, açılım sürecindeki kaybetmiş AKP’nin söylemlerini kullanıyor… Dersim harekâtı için komisyon kuracaklarmış, koruculuğu kaldıracaklarmış, eşit vatandaşlık getireceklermiş!

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Bu şekilde HDP’lilerden oy alamazsınız ama millî sol oyları kaybedersiniz. Sonuçta Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının devamı için çalışmış olursunuz!

Arslan Bulut’un yazısı