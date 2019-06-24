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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Burada acı olan AKP’nin değil, devletin düşürüldüğü durumdur!

Seçim günü ise Hürriyet ve Milliyet, seçim yasaklarını çiğneyerek, İnternet sayfalarında, “Demirtaş’tan İmralı’ya destek”manşetini kullandı. Yani seçim günü, HDP’lilere “Öcalan ne diyorsa ona göre oy verin veya tarafsız kalarak sandığa gitmeyin” diyerek propaganda yaptılar. Ali Kemal Özcan da Habertürk’te canlı yayına katılmış ve “Öcalan Kürt isyanının lideridir yerli ve millidir!” demişti. Bu iddiaya göre HDP Amerikancı oluyor, Öcalan, devletin yanında yer alıyordu!

Aslında Demirtaş için birkaç tahliye kararı da çıktı ama AKP lehine tavır alsaydı, serbest bırakılacaktı. Demirtaş, bu pazarlığa kapıyı kapatınca Abdullah Öcalan‘ın ipine sarıldılar ve seçim sırasında da Demirtaş‘ın Öcalan‘ı desteklediğini propaganda ederek sonuç almaya çalıştılar.

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Doğrusu, iki taraf da HDP oylarını almak için çaba sarf etti. Yalnız İktidar, devlet görevlilerini ve medyayı bu işe alet etti. Öcalan, devlet eliyle seçimlere müdahil duruma getirildi!

PKK’ya konum kazandırılmış oldu! Burada acı olan AKP’nin değil, devletin düşürüldüğü durumdur!

Arslan Bulut’un yazısı

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