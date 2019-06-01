Arslan Bulut: Bu tasarı, Türkiye’yi ordu devleti olmaktan polis devleti olmaya götürmez mi?

Peki ABD’nin Türkiye’ye karşı 70-80 bin kişilik bir ordu kurduğu sırada, Türkiye’yi yönetenler ne yapıyor?

Orduyu terhis etmekle meşguller!

Reklam

Yeni askerlik yasa tasarısının orduyu terhis etmek, böylece Türkiye’yi savunmasız bırakmak anlamına geldiği anlaşılınca, iktidar kanadında bir duraksama oldu. Cumhuriyet’in haberine göre, yeni sisteme göre ilk altı aydan sonra asgari ücretle 6 ay daha askerlik yapmak isteyenlerin sayısı çok düşük çıktı. Kışladaki mevcut asker sayısının yüzde 20’lere kadar düşeceğinin ortaya çıkması üzerine yeniden bir değerlendirilme yapılmak üzere tasarının görüşülmesi bayramdan sonraya ertelendi.

Yine Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki personelin askerliği yapmış olmak için “10 yıl hizmet etmek” şartı öngören madde İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine öneriden çıkarıldı.

Bu gelişmelerden anlaşılan o ki, yeni askerlik yasa tasarısı, Türkiye’nin ihtiyaçlarından kaynaklanmıyor. Peki Cumhurbaşkanına istediği kişi veya grupları askerlikten muaf sayma yetkisi de veren bu tasarı, Türkiye’yi ordu devleti olmaktan polis devleti olmaya götürmez mi? Tabii bu arada işgal edilmezse… Zira bu coğrafyada zayıflatılmış bir ordu ile ayakta kalamazsınız.

Reklam

Arslan Bulut’un yazısı