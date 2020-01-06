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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Bu sadece Sibel’in değil, Türkiye’nin intiharıdır

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin, “Yemek kartımda sadece 1 TL kalmış”, “1 Lira 40 kuruşmuş”“Gidecek yerim yok, iş arıyorum” diye mesajlar paylaştıktan sonra önce çantasının sonra cansız bedeninin Samatya sahillerinde bulunması bile kimseyi uyandırmaya yetmedi. Öyle ki televizyonlarda, bu konu gündeme getirildiğine “Tarihin her döneminde intihar edenler olur” diye görüş bildirenler bile var. Üstelik İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde öğrenci yemeklerine de zam yapıldı. Zammı protesto eden ve rektörlüğe dilekçe vermek isteyen öğrenciler ise coplandı!

Böyle bir ortamda, bir üniversite öğrencisi, açlığın psikolojik direncini düşürmesi sonucu intihar ediyor! Bu sadece, Sibel kızımızın değil, Türkiye’nin intiharıdır.

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Arslan Bulut’un yazısı

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