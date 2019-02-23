Arslan Bulut: Bu ifadeler çaresizliğin dışa vurumu mudur?

Bu ajans haberleri gösteriyor ki, ABD, İngiltere ve Fransa’da iktidarlar, hedefe ulaşmak için muhalif liderleri karalamak ve susturmak dahil her yolu mubah görüyor!

Türkiye’de yapılan nedir peki?

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Cumhurbaşkanı, siyasi rakiplerini “dörtlü çete” olarak nitelendiriyor! Bununla yetinmiyor, “Kandil ve Pensilvanya’dan yönetiliyorlar” diyor.

Dört siyasi partinin dördü de terör örgütlerinden emir alıyorsa, bu partilerle birlikte seçime girilir mi?

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Madem terör örgütleriyle bağlantıları var, bu durumu miting meydanlarında seslendirmenin ne kıymeti var? Yoksa bu ifadeler çaresizliğin dışa vurumu mudur?

Arslan Bulut’un yazısı