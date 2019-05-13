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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Bu defa oy çalamadılar ama işin başında YSK’yı çaldıkları için sonuç değişti

Kısacası, bu defa oyları çalamadılar ama işin başında YSK’yı çaldıkları için, seçimin sonucu değişti! Üstelik bu değişim azot ve fosfordan değil, doğrudan doğruya seçimlere hile ve fesat karıştırmaktan kaynaklanıyor.

Daha da kötüsü, insanlık tarihinde yaşanmamış bir yüzsüzlük sergileniyor. Hileye başvuranlar, karşı tarafı suçluyor. Yani hırsız, ev sahibine “sen kendi malını çaldın” diye iftira atıyor. Sadece ev sahibine değil, görgü tanıklarına da suçlama yapılıyor.

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Kamu görevlisi olmayanları, sandık kurulu başkanı ve üyesi yapan İlçe Seçim Kurulları ama bunun faturası, kazanan adaya oy veren milyonlarca insana kesiliyor!

Arslan Bulut’un yazısı

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