Arslan Bulut: Bu anlayış hiçbir derde ‘DEVA’ değil

Siyasi partileri bağlayan belge, elbette Anayasa’dır.

Tıpkı, Ali Babacan’ın programını açıkladığı Demokrasi ve Atılım Partisi gibi…

Reklam

Programda, zorunlu yerlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk dış politikası, Türk dünyası gibi isimler var ama ‘Türk Milleti’ yok!

Ne var peki? ‘Kürt sorunu’ var, ‘Alevi vatandaşlarımız’ var! ‘vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması’ var, “Sorun, Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak, özgürlük ve eşit vatandaşlık taleplerinin karşılanmasıyla ilgilidir.” ifadesi var.

Türk Milleti nasıl AKP’ye yetmiyordu, kuşatıcı bulunmuyordu; DAP’a da yetmiyor!

Reklam

“DAP” diyorum; çünkü bu anlayış hiçbir derde ‘DEVA’ değil, aksine Türkiye’yi çözmeye dayanıyor. AKP de ‘Türk Milleti’nden Türkiyeli Milleti’ne geçiş’i, yani Türk vatanında, Türk egemenliğine son vermeyi savunuyor. İşin özü budur!

Arslan Bulut’un yazısı