Arslan Bulut: BBC’ye baskın yapacaklar mı?

BBC’nin haberi bomba gibi patladı.

Bu haberden dolayı, İngiltere’de kimse BBC muhabirleri Quentin Sommerville ve Riam Dalati’yi “vatana ihanet” veya “devletin gizli bilgilerini ifşa etmek” ve “yabancı güçler lehine casusluk yapmak”la suçlamayacak. Haberi yayınlayan BBC yöneticilerini tutuklamak için BBC’ye operasyon yapmayı da kimse düşünmeyecek! Zira, BBC bir devlet kurumudur!

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Sonuçta, “IŞİD’e kaç, PKK/PYD’ye tut” politikası takip eden ABD ve İngiltere suçüstü yakalandı.

Açık ve net bir şekilde ortaya çıktı ki, IŞİD’i de PKK/PYD’yi de kullanan ABD ve İngiltere’dir. Türkiye ise uzun süre Suriye’de bu iki ülkenin politikasını uygulamıştır!

Arslan Bulut’un yazısı