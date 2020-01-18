Arslan Bulut: Bahçeli’nin 15 Temmuz çıkışı

Türkiye, neden önünü göremiyor? Çünkü 15 Temmuz’da Türkiye’nin gözlerine perde indirildi! Olayların sivil failleri, yurt içinde veya dışında serbest gezerken, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın açılışını yaptığı örgütün bankasına para yatıranlar veya o bankadan maaş alanlarla uğraşıldı.

Türkiye, 15 Temmuz’da gerçekte ne olduğunu iyice anlamadan, doğru yöne gidemez. Bu sebeple, Bahçeli‘nin “Savcılar gidecek cezaevindeki komutanlara, ‘Bize sivilleri anlatın kimler bunlar’ diyecek… Bunu niye sormuyorsunuz?” tavrını ve “bylockçu vekiller listesi”ni sorgulamasını önemli buluyorum.

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Arslan Bulut’un yazısı