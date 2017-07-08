Arslan Bulut: ‘Baban de sıcağı severdi’ diye mesaj atan da bu toplumun içinden çıkan birileri değil mi?

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IŞİD denilen örgüt, Telafer’den kaçmaya çalışan ve aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bulunan 200’den fazla Türkmen’i katletti. Türkiye, resmi olarak sadece, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü düzeyinde yazılı bir mesajla olaydan büyük infial duyulduğunu açıkladı! Rabiacılardan yine çıt yok!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli dokuz aylık hamile bir kadının, 10 aylık çocuğu ile birlikte kaçırılması, ormanlık alana götürülen ve tecavüz edilen genç kadın ve oğlunun başları taşla ezilerek öldürülmesi de sadece millî değerlerin değil dini ve insani değerlerin de öldüğünü gösteriyor.

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Münferit bir vaka diye geçiştirilemez! “Özürlü çocuğunu hayvanat bahçesine gönder” diyen de Uğur Mumcu’nun oğluna “Baban de sıcağı severdi” diye mesaj atan da bu toplumun içinden çıkan birileri değil mi?

Ayrıca bugünkü hükümetin, Meclisin, kanunların, anayasanın mahiyeti ve hikmeti nedir? Rabia mı?

Arslan Bulut’un yazısı