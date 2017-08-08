Arslan Bulut: Asıl sorun AKP’nin intikam politikası!

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İmam nikâhını da geçtik, devletin temeli olan “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü dağlardan taşlardan sildikten, “Türk’üm, doğruyum”u ilkokullardan kaldırdıktan, T.C. tabelalarını söktükten, “Türk adını Anayasa’dan kaldıralım” diye resmen Anayasa değişikliği paketi hazırladıktan sonra müfredattan kaldırdıkları Atatürk’ün heykellerine saldırılar, pankartlarını stadyumlara sokmamalar yaşanıyor!

Türk Milliyetçilerinden 1923’ün intikamını almak için, Türkiye’yi çökertmek pahasına ne kadar millî değer varsa hepsini yok etmeye çalışıyorlar.

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Türklükle sorunu olan herkesin devletle sorunu vardır ama “Bu memleket tarihte Türk’tü, hâlde Türk’tür, ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.”

Arslan Bulut’un yazısı