Arslan Bulut: Asıl sorun, ABD’nin terör devleti kurmaktan vazgeçmemesidir

Asıl sorun, ABD’nin terör devleti kurmaktan vazgeçmemesidir. Türkiye’nin sınırlı harekâtı ise ABD’nin güvenli bölgenin güneyinde ve doğusunda “terör devleti” kurmasını önleyemez!

En doğrusu, başından beri Suriye ile anlaşmak, hatta hiç bozuşmamaktı ama Türkiye’yi yöneten kadro, şimdi sınırlı bir harekâta razı olarak, iç siyaseti yönlendirme yoluna gitti.

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Mevcut harekât ile yetinilirse, Özgür Suriye Ordusu’na toprak kazandırılmış olacak! ABD ile Türkiye’nin bu konuda anlaştığı belli. Trump, bu sebeple, PKK’ya “Geri çekilin” diyor. Çünkü geride ABD askerleri var!

Arslan Bulut’un yazısı