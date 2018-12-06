Arslan Bulut: Ana muhalefet ‘AKP’nin işlediği hataları ben daha iyi işlerim’ diye dışarıdan medet umuyor

Halk arasında ekonomik krizin önü alınamaz boyutlara gelmesinden hatta memur ve emekli maaşlarının bile ödenemeyeceği günlerin gelebileceğinden söz ediliyor. Daha vahim korkular da var ama burada bahsetmek istemiyorum.

Böyle bir ortamda muhalefete düşen nedir? Türkiye’yi iç ve dış politikada dar bir tünele sıkıştıran AKP iktidarının sebep olduğu bu korkunç tabloyu bütün yönleriyle ve sürekli anlatmak ve halka umut veren genç bir kadro ve proje ile ortaya çıkmak… Başka bir meşru yol yok…

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Özellikle ana muhalefet, bunun yerine “AKP’nin işlediği hataları ben daha iyi işlerim” diye dışarıdan medet umuyor, kendisini yenileyemiyor

Diğerleri de ne ciddi bir proje geliştiriyor ne de yeni bir söylem!

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Arslan Bulut’un yazısı