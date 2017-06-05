Arslan Bulut: AKP, yıllardır en büyük çevre zararlısı durumunda değil mi?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya profesörü ve “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği” Başkanı Filiz Karaosmanoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, İstanbul’un 3 köprüsünün yeşil renkle ışıklandırılması çağrısında bulundu!

Köprüleri ışıkla yeşillendirerek birbirimizin gözünü mü boyayacağız? Bu sahte çevreciliğe ne gerek var? Işıklandırma için harcanacak para ile kaç ağaç dikilir?

Meral Akşener de bir mesaj yayınlamış:

“Doğaya, ekolojiye saygılı bir üretim ve ekonomi politikası, uygar dünyanın mutabakatıdır ve pekâlâ mümkündür. Kâr ve rant tutkusu yaşamı yok etme hakkına sahip değildir. Doğal miras Allah’ın bize gelecek kuşaklara bırakmak üzere emanetidir. Bütün siyasileri ve kamuoyunu ‘zeytin ağaçları katliamına karşı’ yaşama hürriyetini savunmaya davet ediyorum. İnadına birer zeytin fidanı dikelim.”

Mesele insan beyninde başlıyor ve yine orada çözülüyor.

Beyinlerdeki rant düşüncesi terk edilmeden çevre korunabilir mi? AKP, yıllardır en büyük çevre zararlısı durumunda değil mi?

Arslan Bulut’un yazısı