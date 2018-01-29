Arslan Bulut: AKP, Lozan’ın yerine ne getirmek istiyor?

Türkiye, Lozan’da ne kurtarabilmişse onu kurtarmış ve meşru bir devlet olarak bu antlaşma sayesinde tanınmıştır. Yunanistan’ın Ege’de işgal ettiği 18 ada ise Lozan’dan 2004’e kadar Türk egemenliğinde olan adalardır. (Bu arada bir düzeltme yapayım. Önceki yazılarımda Yunan işgali altında olan adalardan biri dediğim Eşek adası, İzmir’e bağlı olan değil Aydın’a bağlı olandır. İzmir’deki Eşek adası ve Uzun ada halen Türk egemenliğindedir.)

Tayyip Erdoğan, bu adaların, Lozan’da verildiğini iddia ederek sorumluluğu kurucu liderlere atıyor. “Sizin partinizin başında olanlar” dediği kişiler Atatürk ve İnönü’dür.

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Erdoğan daha önce de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açmıştı.

Böyle hayati konuların, anlık reflekslerle veya devletin yetkili organlarında hiç tartışılmadan ortaya sürülmesi, hiç hayra alâmet değildir. AKP, Lozan’ın yerine ne getirmek istiyor? Nasıl bir hazırlık içinde?

Arslan Bulut’un yazısı