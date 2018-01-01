Arslan Bulut: AKP kayığı da su almaya başladı

Bu itibarla, yapılan bir hatanın düzeltilmesini isteyeni aşağılamak, kendini hatadan münezzeh görmek olur ki bu durum gücün verdiği mutlak “bozulma”dır.

Diğer taraftan kayıkçının verdiği ödüllerle, makamlarla, mevkilerle başarılı olduğumuzu zannetmemeliyiz! Hepsi gelip geçicidir. FETÖ de makam dağıtıyordu, sonuç ne oldu? AKP kayığı da su almaya başladı! Bu sebeple birilerinin yüreği hop hop ediyor…

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Elbette fikirlerimiz olmalı, siyasi partilere mensubiyet de duyabiliriz ama kimsenin kayığına binmemeliyiz. Şimdi hepimiz 2018 kayığındayız… Tercihlerimizle birlikte kendimize saygımız devam ediyor mu? Asıl başarı budur!

Arslan Bulut’un yazısı