Arslan Bulut: AKP, başka cemaat veya tarikat gruplarına destek vermeye devam etmekte

FETÖ ile ilgili ibretlik bir fezleke var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Hüseyin Önelge, hazırladığı FETÖ’nün finansal yapısıyla ilgili 496 sayfalık fezlekede örgütün para toplama yöntemlerinden, gençleri nasıl devşirdiğine, halkın bilinçaltına nasıl mesaj gönderdiğine kadar birçok ayrıntıya yer verdi…

Paranın olduğu her yerde mutlaka FETÖ vardır. Örgütün en önemli özelliklerinden birisi de ‘perdeleme’ yöntemidir.

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Görünürde muhtaç insanlara yardım eden bir hayır kurumu vardır. Gerçek amaç ise gizlenmiştir. Örgüt, yardım talep ederken okulları, yurtları, dershaneleri, fakir ve zeki öğrencileri öne çıkarmıştır.

Türkiye, 15 Temmuz gibi büyük bir travmayı yaşamasına rağmen, AKP iktidarı, sonuç olarak aynı menzile gittiği belli olan başka cemaat veya tarikat gruplarına destek vermeye devam etmektedir. Zaten FETÖ’yü devletin kılcal damarlarına kadar yerleştiren kendileriydi. Şimdi aynı düzeni başka yapılarla yeniden kuruyorlar!

Arslan Bulut’un yazısı