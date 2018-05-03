Arslan Bulut: AKP, 24 Haziran’da kazdığı çukura düşebilir, fakat Türkiye’nin başı büyük belâda

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

ABD İran’ı mahvetmeye karar vermiş durumda. Bunu İsrail üzerinden de yapsa kendisi de yapsa, Türkiye’nin desteğine ihtiyacı var. Böyle bir durumda, Türkiye’nin başında kimi görmek isterler? Bir kişiyi ikna etmek kolay! Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ikna etmenin mümkün olmadığını 1 Mart 2003 tezkeresinin oylanması sırasında gördüler.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi denilerek, TBMM’nin bütün yetkilerinin budanmasının sebebi şimdi daha net ortaya çıkıyor. ABD, İran savaşı sırasında, Türkiye’nin engel çıkarmasını istemiyor. Bu sebeple işi şansa bırakmak istemiyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi, bütün hızıyla devam ediyor. Projenin eş başkanı olan Tayyip Erdoğan’ın başta kalması gerekiyor!

Reklam

Parlamenter sisteme dönüş vaat eden İYİ Parti, bunun için engellenmek istendi. CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle en büyük engel aşıldı. İttifak yasasının da Cumhur ittifakına değil dört partinin katıldığı demokrasi ittifakına yarayacağı ortaya çıktı.

AKP, 24 Haziran’da kazdığı çukura düşebilir! Fakat Türkiye’nin başı büyük belâda dostlar!

Reklam

Arslan Bulut’un yazısı