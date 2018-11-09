Arslan Bulut: Adım adım medyayı ele geçirdiler ve rejimi de değiştiriyorlar işte

Beştepe’deki basın toplantılarına, Erdoğan’ın gezilerine, muhalif gazetelerden veya televizyon kanallarından bir muhabirin veya yazarın katılma ihtimali yoktur.

Erdoğan da Trump’ın yaptığını mitinglerde veya diğer konuşmalarında yapmakta ve gazetecilere benzer suçlamalarda bulunmaktadır. Yandaşları da Erdoğan’ı eleştirenler için “millet düşmanı” diyor!

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Peki Türkiye’de basın neden bu duruma düşürüldü?

Asıl sebep, Erdoğan’ın da içinde olduğu siyasi hareketin, cumhuriyetin temelleri ile mutabık olmamasıdır. Medyayı değiştirmeden hayal ettikleri sistemi kuramayacaklarını bildikleri için de iktidara gelince adım adım medyayı ele geçirdiler ve rejimi de değiştiriyorlar işte…

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Arslan Bulut’un yazısı