Arslan Bulut: Adil Öksüz’ün e-postaları bulunamazdı elbette

FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı”, Akıncı ve FETÖ çatı davalarının firari sanığı Adil Öksüz’ün 10 Ağustos 2016 öncesi e-postalarına ulaşılamadığı, buna ilişkin düzenlenen polis tutanağında Öksüz’ü arayan ekipte yer alan ve kısa süre önce FETÖ’den tutuklanan eski şube müdürü Ercan Özoğluöz’ün imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

Yani işi tam adamına vermişler! Bu yolla, darbe girişiminin kara kutusu olan Adil Öksüz’ün e-postaları bulunamazdı elbette. Çünkü bulunması istenmiyordu? En azından bu şüphe yeniden kuvvetlendi.

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Bakınız 2 Şubat 2017’de hazırlanan o polis tutanağında, Sakarya Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlisi B.K’nın “sakarya.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinin kurumlarınca verildiği, adreslerine ait tüm verilerin ABD’deki Google.Inc şirketine ait serverlarda bulunduğu, kendilerinde sadece bahse konu uzantılı e-posta adreslerine erişim yapan admin panelinin olduğu, admin paneline giriş yapıldığında kullanıcının e-posta adresindeki verilere kendilerine tanımlı yetkiler dahilinde erişim sağlanabildiği” yönündeki beyanı esas alınmış.

Oysa tüm verilerin sadece Google’dan temin edilebileceği iddiası doğru olsaydı, bir zamanlar Türkiye’yi sarsan “Karen Fogg’un e-postaları” ele geçirilemezdi. Bu e-postaları, Google vermedi herhalde değil mi?

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Arslan Bulut’un yazısı