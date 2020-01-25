Arslan Bulut: ABD ‘Türkiye’nin yörüngemizden çıkma tehlikesine karşı ne yapalımı’ tartışıyor

Şimdi ABD’nin düşünce geliştiren adamları “Türkiye yörüngemizden çıkar mı, çıkma tehlikesine karşı ne yapalım?”ı tartışıyor. Üstelik göstere göstere, “Milli Savunma Bakanı’na oynayalım, ABD ordusu, Türkiye’nin yeni Ulusal Savunma Üniversitesinde müfredat geliştirmesine yardımcı olsun ve Türkiye’nin, ABD’deki okullara memur göndermeye devam etmesi sağlansın” diyerek bir algı operasyonu yapmak istiyorlar.

Müfredata girecekler de yeni kadrolar yetiştirecekler de sonuç alacaklar! ABD, böyle zamana dayalı projeleri elbette uygular ama dünyada dengelerin hızlı değiştiği bir dönemde, bu önerilerin kendilerine şu anda hiçbir fayda sağlamayacağını bilecek kadar akıllı adamları vardır herhalde.

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Arslan Bulut’un yazısı